Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ

Сегодня, 8 января, геомагнитных возмущений не ожидается, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 января

По данным экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 8 января, составляет только 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — уточнили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 9 января, на Земле ожидается сильная магнитная буря.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое влияние на человека оказывают магнитные бури

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянной основе. Многие пациенты бросают пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические заболевания отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали», — пояснила она.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила исследователь.

