Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать

Январь 2026 года в Москве обещает быть классическим для столичной зимы, но с характерными перепадами температур. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в середине зимы, ждать ли слабых снегопадов и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в январе

Согласно детальным прогнозам, основанным на статистических моделях, среднесуточные температуры на протяжении большей части января будут отрицательными, соответствуя климатической норме. Например, в первую неделю года дневные температуры составят от -3 до -7 градусов, а ночные будут опускаться до -11 градусов. Наиболее холодный период, вероятно, придется на середину месяца, когда ночные температуры могут достигать -13 градусов. К концу января обычно наблюдается некоторое смягчение морозов.

Январь — традиционно снежный месяц для Москвы. Прогнозы предполагают, что осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, периодически обновляя покров. Вероятность дождя в середине зимы минимальна. Ветровой режим ожидается умеренным, с преобладанием ветров юго-западного направления. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, преимущественно в диапазоне от 744 до 751 миллиметра ртутного столба.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что средняя температура воздуха предстоящей зимы в столичном регионе превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы в январе составит +1 градус. В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, а дневная — от -2 до -7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — заявлял синоптик.

Таким образом, в Москве в январе 2026 года ожидаются слабые снегопады, но тепла до +5 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в январе

По данным прогнозов ведущих метеорологических сервисов, январь 2026 года в Санкт-Петербурге будет морозным и снежным.

Средние дневные температуры в первую неделю января составят от -2 до -6 градусов. Самым холодным периодом месяца, по предварительным расчетам, станет вторая декада, когда столбики термометров будут опускаться до -15 градусов.

Более теплым периодом станет конец месяца, когда после 25 января дневная температура вернется к отметкам около -3 градусов, а ночная будет составлять -4 градуса. В течение большей части января преобладающим направлением ветра будет южное и юго-западное, что может приносить более влажные и относительно мягкие воздушные массы из Атлантики. Скорость ветра обычно будет составлять 3–4 м/с, что характерно для города. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы — от 749 до 762 миллиметров ртутного столба, без резких перепадов.

Январь будет снежным, но без затяжных метелей и аномальных снегопадов. Ожидается, что снежный покров будет устойчивым. Наиболее вероятны осадки в виде снега в периоды, когда температура будет близка к -2 градусам, что часто случается в начале и в конце месяца.

