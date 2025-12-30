Адама Кадырова наградили медалью памяти его деда Адам Кадыров получил из рук отца медаль памяти первого президента Чечни

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров получил из рук главы региона Рамзана Кадырова высокую государственную награду, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. Медаль учреждена в память о первом президенте ЧР Ахмат-Хаджи Кадырове и вручается за заслуги перед республикой.

Основанием для награждения Кадырова-младщего стал его вклад в безопасность и стабильность, пояснил Делимханов. Вручение медали является публичным признанием его работы на благо Чечни.

От всей души поздравляю <…> помощника главы ЧР, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением медали «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики», — написал Делимханов.

Ранее Адам Кадыров заявил, что подозреваемый в убийстве мальчика в одинцовской школе должен понести самое суровое наказание. Он также выразил соболезнования родным погибшего.

До этого сообщалось, что сын главы ЧР получил новую награду. Кадыров-младший удостоился медали «Защитник Чеченской Республики».