Адама Кадырова наградили медалью памяти его деда

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров получил из рук главы региона Рамзана Кадырова высокую государственную награду, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. Медаль учреждена в память о первом президенте ЧР Ахмат-Хаджи Кадырове и вручается за заслуги перед республикой.
Основанием для награждения Кадырова-младщего стал его вклад в безопасность и стабильность, пояснил Делимханов. Вручение медали является публичным признанием его работы на благо Чечни.
От всей души поздравляю <…> помощника главы ЧР, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением медали «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики», — написал Делимханов.
Ранее Адам Кадыров заявил, что подозреваемый в убийстве мальчика в одинцовской школе должен понести самое суровое наказание. Он также выразил соболезнования родным погибшего.
До этого сообщалось, что сын главы ЧР получил новую награду. Кадыров-младший удостоился медали «Защитник Чеченской Республики».