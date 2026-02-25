Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:23

Дочь Ким Чен Ына и сын Кадырова получили новые должности: что известно

Ким Джу Э (предположительно) и Ким Чен Ын Ким Джу Э (предположительно) и Ким Чен Ын Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получили новые должности. Что известно о наследниках, их достижениях и назначениях?

Что известно о дочери Ким Чен Ына и ее новой должности

По данным разведки Южной Кореи, у лидера Северной Кореи трое детей — сын и две дочери, которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах. Ким Чен Ын выводил в свет только одну наследницу — осенью 2022 года он появился на церемонии по случаю пуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-17» вместе с дочерью. По данным СМИ, ее зовут Ким Чжу Э. В 2026 году ей исполнилось 13 лет.

В последние годы Ким Чжу Э регулярно сопровождала Ким Чен Ына на встречах и в рабочих поездках. Она наблюдала за маневрами, пусками баллистических ракет, подготовкой к запуску первого разведывательного спутника КНДР, а также сопровождала отца в ходе визита в Китай и вместе с ним посетила посольство России в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В марте 2024 года Ким Чжу Э получила титул «великий наставник». Также в отношении нее государственные СМИ КНДР стали применять эпитет «великий руководящий исполин», который используется исключительно в отношении высшего руководства страны и Трудовой партии Кореи. Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает Ким Чжу Э вероятной преемницей северокорейского лидера.

Южнокорейская газета The Chosun Daily 23 февраля сообщила, что Ким Чен Ын назначил дочь Ким Чжу Э главой ядерных сил КНДР.

«По данным высокопоставленных правительственных источников, знакомых с ситуацией, разведывательные органы также получили информацию о том, что дочь Ким Чен Ына заняла должность генерального директора ракетной системы», — говорится в материале.

Источник утверждает, что в 13 лет наследница главы КНДР отдает распоряжения по стратегическим вооружениям своей страны.

«По данным разведки, он назначил ее на должность генерального директора ракетного подразделения, чтобы обеспечить контроль над военными. <…> Дочь Кима уже получает отчеты от генералов и отдает распоряжения», — сообщил источник.

Ким Чен Ын и Ким Джу Э (предположительно) Ким Чен Ын и Ким Джу Э (предположительно) Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о сыне Кадырова и его назначениях

Адам Кадыров — седьмой ребенок главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его супруги Медни Кадыровой. Он родился 24 ноября 2007 года.

В шестилетнем возрасте Адам Кадыров полностью выучил Коран наизусть и получил право именоваться хафизом, в 13 лет — возглавил ученическое самоуправление в Центре образования имени Ахмата Кадырова.

В 2023 году Адам Кадыров был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики и внесен в Книгу рекордов России как самый молодой начальник Службы безопасности главы субъекта России.

В 2023 году сын Кадырова стал куратором чеченского батальона им. Шейха Мансура, в 2024 году — куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе, в 2025 году — куратором регионального МВД.

В апреле 2025 года, в возрасте 17 лет, Адам Кадыров занял должность секретаря Совета безопасности республики.

Адам Кадыров Адам Кадыров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Адам Кадыров удостоен множества наград. Он имеет медаль «Герой Чеченской Республики», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «За заслуги перед уммой», орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден парламента Чечни «Даймехкан Сий», орден «Дуслык», орден «Трудовая доблесть России», медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа», медаль Росгвардии «За боевое отличие». В декабре 2024 года ему передали на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского, чеченского полководца времен Кавказской войны.

КНДР
Чечня
Адам Кадыров
дочь Ким Чен Ына
Мария Баранова
М. Баранова
