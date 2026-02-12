Зимняя Олимпиада — 2026
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка назвала Ким Чжу Э вероятной преемницей Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает дочь главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э вероятной преемницей северокорейского лидера, сообщил депутат Ли Сон Гвон агентству Yonhap. По его словам, усиление присутствия Ким Чжу Э на официальных мероприятиях и признаки ее вовлеченности в обсуждение политических решений указывают на переход к стадии такого назначения.

Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное присутствие на таких мероприятиях, как торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки ее участия в обсуждении отдельных политических решений, — говорится в сообщении.

Ранее Ким Чен Ын подверг неожиданной критике республиканские власти за формальное отношение к развитию сельских территорий. По его мнению, реальный прогресс в этой сфере отсутствует, а усилия чиновников нередко носят демонстративный характер и являются пустословием. На церемонии открытия животноводческого комплекса он заявил, что многие регионы страны остаются в состоянии упадка.

Кроме того, лидер КНДР направил поздравления северокорейским военнослужащим, выполняющим задачи на территории другого государства, в связи с годовщиной создания национальной армии. Он отметил, что испытывает чувство тоски по бойцам, несущим службу вдали от родины.

Ким Чен Ын
КНДР
Северная Корея
Южная Корея
