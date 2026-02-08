Ким Чен Ын раскритиковал власти КНДР за ошибки в развитии деревень Ким Чен Ын: пустословие стало главной ошибкой в развитии аграрного сектора КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын неожиданно раскритиковал власти республики за формальный подход к развитию сельской местности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его словам, реального прогресса нет, а усилия чиновников часто носят показной характер и являются «пустословием».

На церемонии открытия животноводческого комплекса Ким Чен Ын заявил, что многие регионы страны остаются в упадке. Он осудил практику создания единичных образцово-показательных поселений, за которыми скрывается отсутствие масштабного строительства. Лидер отметил, что политические решения, не обеспеченные реальными ресурсами и механизмами, нельзя считать эффективной госполитикой. Серьезной ошибкой он назвал и разрозненный, временный характер поддержки села.

По правде говоря, не было бы преувеличением сказать, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни, — подчеркнул корейский лидер.

Таким образом, глава КНДР признал системную проблему, которая тянется годами: создание «потемкинских деревень» для демонстрации мнимого благополучия вместо решения глубинных проблем аграрного сектора.

