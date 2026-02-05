В США заявили о казни детей в Северной Корее за просмотр известного сериала

В США заявили о казни детей в Северной Корее за просмотр известного сериала The Sun: в Северной Корее казнили подростков за просмотр «Игры в кальмара»

В Северной Корее якобы казнили подростков, уличенных в просмотре южнокорейского сериала «Игра в кальмара», пишет американское издание The Sun. По его информации, в КНДР применяют казни, отправку в трудовые лагеря и другие наказания за просмотр и распространение южнокорейского контента.

Северная Корея устраивает публичные казни подростков за просмотр игры «Игра в кальмара» и заставляет других детей наблюдать за бойней, — говорится в материале.

Журналисты пишут, что среди казненных якобы были и подростки, уличенные в просмотре «Игры в кальмара». При этом в публикации сказано, что более обеспеченные граждане иногда могут избежать наказания, дав взятку, ради чего некоторые семьи вынуждены продавать свое жилье.

Публичные казни, отмечает издание, используются как метод «идеологического воспитания». Так, 39-летняя Чхве Сувин, покинувшая КНДР в 2019 году, рассказала, что в городе Синуйджу на подобные мероприятия якобы сгоняли десятки тысяч жителей, а школы специально приводили учеников, чтобы показать им последствия «идеологических преступлений».

Ранее стало известно, что в Мьянме казнили 11 организаторов скам-лагерей, где среди жертв были гражданки Белоруссии и России. По информации источников, людей заманивали в эти центры обманом, удерживали насильно, заставляли работать в вебкаме и подвергали пыткам.