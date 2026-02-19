В Крыму назвали особенность лимонов, которыми восхитился Путин Минсельхоз Крыма: полюбившиеся Путину лимоны вывели с учетом местного климата

Особый сорт лимонов, которые понравились президенту России Владимиру Путину, специально вывели в Крыму, учитывая устойчивость к местному климату, рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. По его словам, которые приводит РИА Новости, их выращивают сразу на двух предприятиях по отработанным методикам.

Выращивание такого цитрусового, как лимон, действительно в Крыму имеет место. В закрытом грунте их выращивают два предприятия. Специфика понятна и отработана, — отметил Кратюк.

Накануне, 18 февраля, Путин посетил выставку в штаб-квартире Агентства стратегических инициатив. Там ему показали продукцию возрожденной в России отрасли выпуска эфирных масел. Президент восхитился красотой крымских лимонов.

