16 февраля 2026 в 14:12

Путину подарили зубра

Губернатор Клычков подарил Путину статуэтку зубра на рабочей встрече в Кремле

Владимир Путин во время встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым Владимир Путин во время встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщает пресс-служба Кремля. Руководитель региона под конец презентации подарил российскому лидеру крупную статуэтку зубра, являющегося одним из символов Орловской области.

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. На повестке — вопросы экономического и социального развития региона, — говорится в сообщении.

Клычков доложил Путину о крупных объектах, которые планируют открыть в регионе в 2026 году. Среди них он упомянул студенческий кампус, медицинский центр и западный обход Орла, который, по словам губернатора, позволит убрать из города порядка десяти тысяч машин трафика и пустить их в объезд.

До этого руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту икону Божией Матери «Целительница». Она изображает Богородицу, которая склонила голову у постели болеющего мальчика. Глава государства перекрестился и поцеловал святой образ.

