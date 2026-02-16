Путину подарили зубра

Владимир Путин во время встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщает пресс-служба Кремля. Руководитель региона под конец презентации подарил российскому лидеру крупную статуэтку зубра, являющегося одним из символов Орловской области.

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. На повестке — вопросы экономического и социального развития региона, — говорится в сообщении.

Клычков доложил Путину о крупных объектах, которые планируют открыть в регионе в 2026 году. Среди них он упомянул студенческий кампус, медицинский центр и западный обход Орла, который, по словам губернатора, позволит убрать из города порядка десяти тысяч машин трафика и пустить их в объезд.

До этого руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту икону Божией Матери «Целительница». Она изображает Богородицу, которая склонила голову у постели болеющего мальчика. Глава государства перекрестился и поцеловал святой образ.