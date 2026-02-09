Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026

«На далекой чужбине»: Ким Чен Ын обратился к военным КНДР

Ким Чен Ын поздравил проходящих службу на чужбине военных КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил участвующих в боевых действиях «на далекой чужбине» северокорейских военнослужащих с годовщиной основания национальных вооруженных сил, передает ЦТАК. Политик подчеркнул, что тоскует по тем, кто несет службу в другой стране.

По случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии, — тем, по кому я сегодня испытываю сильную тоску, — сказал он.

Ранее Ким Чен Ын неожиданно раскритиковал власти республики за формальный подход к развитию сельской местности. По его словам, реального прогресса нет, а усилия чиновников часто носят показной характер и являются «пустословием», многие регионы страны остаются в упадке. Он осудил практику создания единичных образцово-показательных поселений, за которыми скрывается отсутствие масштабного строительства, разрозненный, временный характер поддержки села.

До этого Ким Чен Ын возглавил работу по изготовлению скульптурного комплекса, который планируется установить в музее подвигов бойцов Корейской народной армии (КНА). Журналисты уточнили, что увековечат военных, участвовавших в освобождении и разминировании Курской области. Лидер остался доволен работой. При этом он выразил мнение, что комплекс должен «более живо» показывать боевой порыв и наступательный дух, фронтовую дружбу и любовь к родине.

