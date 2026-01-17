Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram-канале кадры совещания с руководителями силовых ведомств республики, которое провел его сын, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров. На встрече обсуждалась подготовка к предстоящим в регионе выборам.

Помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров провел в рамках моего поручения совещание с командирами силовых ведомств республики, — написал Кадыров-старший.

Секретарь Совбеза Чечни также обсудил вопросы профилактики и борьбы с экстремизмом, работу чеченских подразделений в зоне СВО. Кадыров подчеркнул, что его сын призвал усилить взаимодействие между силовыми структурами в регионе.

Видео появилось после того, как в социальных сетях стала распространяться информация о дорожной аварии в Грозном, в которой якобы пострадал Адам Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его старший сын Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности зампреда правительства региона, сохранив при этом пост министра спорта. Одновременно было объявлено о назначении на аналогичную должность и. о. зампреда правительства Ахмеда Дудаева, который продолжит курировать сферу национальной политики, внешних связей, печати и информации.