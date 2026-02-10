Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 23:08

«Воскресший вопреки»: Кадыров опубликовал видео со своим сыном

Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом и назвал его «воскресшим»

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видеозапись с участием сына Адама. В публикации он назвал наследника «воскресшим», намекая на недавние ложные сообщения.

Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы Чеченской Республики Висмурадом Алиевым и секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам, — подписал видео Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о том, что информация о дорожном происшествии с участием его сына — это вброс, созданный с использованием искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что такие ситуации демонстрируют, как легко можно обмануть людей. В связи с этим Кадыров анонсировал усиление мер по противодействию преступлениям в интернете, особенно по борьбе с распространением недостоверной информации.

До этого вице-премьер правительства Чечни Ахмат Кадыров, сын главы республики, получил новое назначение. Теперь он будет курировать сферу образования в республике.

Кроме того, Рамзан Кадыров поделился кадрами совещания, проведенного его сыном, секретарем Совета безопасности Адамом Кадыровым, с руководителями силовых ведомств региона. На нем обсуждались подготовка к выборам, профилактика экстремизма и деятельность чеченских подразделений в зоне СВО.

