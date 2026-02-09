Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг распространенную информацию о дорожном происшествии с участием его сына. В Telegram-канале он уточнил, что это заведомый вброс, созданный с использованием искусственного интеллекта.

С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тыс. аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях, — сообщил Кадыров.

В связи с этим глава Чечни также анонсировал усиление мер по противодействию преступлениям в интернете. Особое внимание, по его словам, будет уделено борьбе с распространением недостоверной информации.

Ранее Рамзан Кадыров разместил видеоролик, в котором запечатлена ликвидация украинских военнослужащих в Константиновке в Донецкой Народной Республике. По его словам, операторы БПЛА зафиксировали передвижение противника в ходе аэроразведки. В ролике видна группа солдат ВСУ, состоящая из пяти человек.

Кроме того, опубликованная аудиозапись якобы разговора певицы Ларисы Долиной с мошенниками — это фейк, сгенерированный искусственным интеллектом, заявил NEWS.ru ее концертный директор Сергей Пудовкин. Он назвал подобные публикации афтершоком произошедших с народной артисткой России событий.