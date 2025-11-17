Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 03:38

Обаме предрекли тюрьму из-за нарциссизма и манипуляций

Пушков: нарцисс Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений Габбард

Барак Обама Барак Обама Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший президент США Барак Обама может столкнуться с реальной угрозой тюремного заключения, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он оценил разоблачения главы национальной разведки США Тулси Габбард.

Сенатор обратил внимание на информацию о данных, указывающих на государственную измену Обамы и его попытку устроить госпереворот. Все эти сведения будут переданы в Министерство юстиции США. Именно этому ведомству предстоит принять окончательное решение о возбуждении уголовного преследования в отношении бывшего президента.

Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой, — отметил Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Обаму в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание политика, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.

Барак Обама
разоблачения
тюрьмы
Алексей Пушков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил, что готов поддержать спорный проект против РФ
Житель Камчатки арестован за попытку диверсии
Россиянам объяснили, как прописаться в дачном доме в СНТ
Раскрыты данные об изменении уровня бедности в России
Создана международная база данных для изучения сна
Пенсионеры рискуют потерять часть законных выплат
Личная жизнь, карьера, секреты стройности: где сейчас Алена Свиридова
Обаме предрекли тюрьму из-за нарциссизма и манипуляций
Суд объяснил, в каком случае отец погибшего на СВО не получит выплаты
Родителям объяснили, как избежать ссор с детьми-выпускниками из-за ЕГЭ
Два российских города лишились электроэнергии
Пранкеры провели охрану Лувра и подселили «соседа» к «Моне Лизе»
«Он меня выгнал»: Волочкова объяснила, почему ушла из антиалкогольного шоу
В России обратили внимание на рост числа детей с РПП
Российский штурмовик в одиночку неделю сдерживал противника
Американка нашла на своем чердаке «письма из прошлого»
Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро
Правительство России рассмотрит предложение об увеличении отпуска россиян
Бездетность, череда трагедий, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.