Обаме предрекли тюрьму из-за нарциссизма и манипуляций Пушков: нарцисс Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений Габбард

Бывший президент США Барак Обама может столкнуться с реальной угрозой тюремного заключения, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он оценил разоблачения главы национальной разведки США Тулси Габбард.

Сенатор обратил внимание на информацию о данных, указывающих на государственную измену Обамы и его попытку устроить госпереворот. Все эти сведения будут переданы в Министерство юстиции США. Именно этому ведомству предстоит принять окончательное решение о возбуждении уголовного преследования в отношении бывшего президента.

Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой, — отметил Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Обаму в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание политика, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.