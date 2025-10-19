Трамп нелестно отозвался об Обаме после слов о своем бывшем советнике

Трамп нелестно отозвался об Обаме после слов о своем бывшем советнике Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News обвинил своего предшественника Барака Обаму в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание Обамы, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.

Обама сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией, — заявил Трамп.

Действующий президент США пообещал привлечь к ответственности всех причастных к противоправной деятельности против него. Трамп заявил, что Обама сознательно осуществлял незаконное наблюдение за его кампанией, и выразил уверенность, что все виновные будут найдены.

Ранее сообщалось, что бывшему помощнику главы Белого дома по нацбезопасности Болтону вменяют по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией. По данным Министерства юстиции США, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и 10 эпизодах незаконного хранения документов.