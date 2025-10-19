Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 19:15

Трамп нелестно отозвался об Обаме после слов о своем бывшем советнике

Барак Обама Барак Обама Фото: IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News обвинил своего предшественника Барака Обаму в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание Обамы, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.

Обама сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией, — заявил Трамп.

Действующий президент США пообещал привлечь к ответственности всех причастных к противоправной деятельности против него. Трамп заявил, что Обама сознательно осуществлял незаконное наблюдение за его кампанией, и выразил уверенность, что все виновные будут найдены.

Ранее сообщалось, что бывшему помощнику главы Белого дома по нацбезопасности Болтону вменяют по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией. По данным Министерства юстиции США, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и 10 эпизодах незаконного хранения документов.

Дональд Трамп
Барак Обама
США
обвинения
президенты
