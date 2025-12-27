Российский комик пойдет под суд за оскорбление чувств верующих Комик Останин предстанет перед судом по обвинению с оскорблении чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин предстанет перед судом, сообщила столичная прокуратура. Мужчину обвиняют в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих.

Уголовное дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении

Согласно установленным фактам, 7 марта 2025 года Останин, находясь в заведении на улице Садовая-Черногрязская, публично выступил с юмористическим номером. Его высказывания, прозвучавшие в ходе этого выступления, были расценены как оскорбляющие чувства верующих и проявленное неуважение к обществу. Впоследствии видеозапись этого выступления была распространена в интернете его знакомыми.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы продлил арест Останину по делу о разжигании ненависти. Защита артиста безрезультатно обжаловала решение о продлении ареста.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Обнинске был отменен концерт комика Нурлана Сабурова. По данным канала, причиной стали шутки юмориста о россиянах. Выступление планировалось провести в местном Доме ученых, однако за несколько дней до мероприятия выяснилось, что зданию срочно требуется ремонт крыши.