27 декабря 2025 в 16:22

«В маске козла»: Захарова оценила видео с празднования Рождества на Украине

Захарова: ряженые язычники отмечают Рождество на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова
На Украине ряженые в языческих костюмах собирают на штурмовую бригаду ВСУ и не знают, кто такой Иисус Христос, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировала видео из украинских соцсетей.

Будни индуцированных. Двадцать пятого декабря по указанию [президента Украины Владимира] Зеленского язычники в масках козла, смерти и ангела отмечают «рождество» для сбора средств на штурмовую бригаду. Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало Праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал, — написала Захарова.

Ранее Зеленский запретил празднование Рождества 7 января, чтобы подчеркнуть отличие страны от России. Как заявил журналист Павел Волков, Киев стремится к формированию полной украинской идентичности, полностью исключая все русское.

Также депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что власти Украины предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.

