Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:57

Захарова показала на фото шикарный подарок от Путина

Захарова опубликовала фото подаренной Путиным шкатулки с Кремлем

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию шкатулки, подаренной ей президентом России Владимиром Путиным. На снимке видны подарочная коробка с надписями «Москва» и «Кремль», а также сама шкатулка с изображением Георгия Победоносца.

В публикации можно увидеть, что рядом с подарком размещена карточка, на которой написано «Владимир Владимирович Путин». Также на фотографии заметен конверт, адресованный непосредственно Захаровой.

Президент России подарил представителю МИД шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея. В ответ дипломат вручила главе государства собственноручно подписанное эссе на тему «то, что стоит за орденами».

Кроме того, глава Красноярского края Роман Куйчик передал 11-летней школьнице щенка, подаренного ей Путиным. Новогодний подарок — бежевого мопса по кличке Голди — получила жительница региона. Она поблагодарила российского лидера за исполненную мечту.

Также мама пятилетнего Тимура Рясного Анастасия Рясная сообщила, что ее сын передал главе государства коллаж о детских мечтах через Движение Первых. Поделка с символикой Ханты-Мансийска и фотографией мальчика стала ответным подарком после того, как президент РФ исполнил его новогоднее желание.

Мария Захарова
Владимир Путин
подарки
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты на 255 млн рублей
Роль резервных мощностей в эпоху нестабильных цепочек поставок
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
У Плющенко появились осложнения после пластики у хирурга Хайдарова
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.