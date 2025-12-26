Захарова показала на фото шикарный подарок от Путина Захарова опубликовала фото подаренной Путиным шкатулки с Кремлем

Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию шкатулки, подаренной ей президентом России Владимиром Путиным. На снимке видны подарочная коробка с надписями «Москва» и «Кремль», а также сама шкатулка с изображением Георгия Победоносца.

В публикации можно увидеть, что рядом с подарком размещена карточка, на которой написано «Владимир Владимирович Путин». Также на фотографии заметен конверт, адресованный непосредственно Захаровой.

Президент России подарил представителю МИД шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея. В ответ дипломат вручила главе государства собственноручно подписанное эссе на тему «то, что стоит за орденами».

Кроме того, глава Красноярского края Роман Куйчик передал 11-летней школьнице щенка, подаренного ей Путиным. Новогодний подарок — бежевого мопса по кличке Голди — получила жительница региона. Она поблагодарила российского лидера за исполненную мечту.

Также мама пятилетнего Тимура Рясного Анастасия Рясная сообщила, что ее сын передал главе государства коллаж о детских мечтах через Движение Первых. Поделка с символикой Ханты-Мансийска и фотографией мальчика стала ответным подарком после того, как президент РФ исполнил его новогоднее желание.