Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:42

Россиянин спас лису со зверофермы и поселил ее в своей квартире

В Красногорске мужчина поселил в своей квартире спасенную со зверофермы лису

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель подмосковного Красногорска забрал лису со зверофермы, спасая ее от убоя, и теперь хищник живет в его квартире, сообщает Telegram-канал «112». Необычного питомца несколько дней назад заметили соседи на Заповедной улице в ЖК «Ильинские луга».

По словам нового хозяина, животное содержалось в тесной клетке в условиях постоянного стресса, поэтому первое время лиса беспокойно металась по новому жилью. На полную адаптацию, как он считает, потребуется некоторое время. Мужчина также заверил, что у него на руках есть все необходимые документы о происхождении животного и подтверждение сделанных прививок.

Ранее сообщалось, что спаниель по кличке Тоффи остался без лапы после нападения другой собаки. Заводчик принес пса в ветеринарную клинику, чтобы усыпить, но врачи смогли спасти пострадавшее животное.

До этого московские ветеринары спасли чихуахуа по кличке Бусинка, на которую упала 20-литровая бутылка воды. Вес самого животного составляет не больше двух килограммов. Собака не могла самостоятельно дышать, есть и держать голову. Ветеринарам удалось снять отек мозга и вывести животное из комы. Собаке пришлось заново учиться ходить.

Красногорск
лисы
животные
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.