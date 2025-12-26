Россиянин спас лису со зверофермы и поселил ее в своей квартире

Житель подмосковного Красногорска забрал лису со зверофермы, спасая ее от убоя, и теперь хищник живет в его квартире, сообщает Telegram-канал «112». Необычного питомца несколько дней назад заметили соседи на Заповедной улице в ЖК «Ильинские луга».

По словам нового хозяина, животное содержалось в тесной клетке в условиях постоянного стресса, поэтому первое время лиса беспокойно металась по новому жилью. На полную адаптацию, как он считает, потребуется некоторое время. Мужчина также заверил, что у него на руках есть все необходимые документы о происхождении животного и подтверждение сделанных прививок.

