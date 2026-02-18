В Красногорске появится новая государственная школа

В Красногорске в 2026 году появится новая государственная школа, пишет 360.ru. Образовательное учреждение откроется в микрорайоне Павшинская Пойма и будет рассчитано на 1,1 тыс. учеников. Завершение работ запланировано уже к началу нового учебного года.

Докрашиваем стены, докладываем плитку. Напольное покрытие осталось закончить только в спортивных залах, там будет специальный спортивный линолеум, — рассказал начальник участка подрядной организации Дмитрий Леонов.

Школа будет включать блоки начальной и основной школ на 400 и 700 учеников соответственно. Площадь здания составит около 30 тыс. квадратных метров.

