18 февраля 2026 в 16:20

В Красногорске появится новая государственная школа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Красногорске в 2026 году появится новая государственная школа, пишет 360.ru. Образовательное учреждение откроется в микрорайоне Павшинская Пойма и будет рассчитано на 1,1 тыс. учеников. Завершение работ запланировано уже к началу нового учебного года.

Докрашиваем стены, докладываем плитку. Напольное покрытие осталось закончить только в спортивных залах, там будет специальный спортивный линолеум, — рассказал начальник участка подрядной организации Дмитрий Леонов.

Школа будет включать блоки начальной и основной школ на 400 и 700 учеников соответственно. Площадь здания составит около 30 тыс. квадратных метров.

Архитектор Михаил Онучин ранее заявил, что Россия движется по пути гармоничного сочетания исторических ценностей и цифровых инноваций. Он сформулировал свое мнение после визита в Пекин, куда прибыл для изучения передового опыта Китая.

