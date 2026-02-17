Зимняя Олимпиада — 2026
«Путь России»: архитектор раскрыл, как страна сочетает традиции и инновации

Архитектор Онучин: Россия гармонично сочетает традиции и инновации

Россия движется по пути гармоничного сочетания исторических ценностей и цифровых инноваций, заявил архитектор Михаил Онучин в беседе с информационной службой «Вестей». Он сформулировал свое мнение после визита в Пекин, куда прибыл для изучения передового опыта Китая.

Это тот город (Пекин. — NEWS.ru), где древность достаточно органично сочетается с ультрасовременными технологиями, современным строительством. И это в целом тот путь, по которому Россия тоже движется — сохранение исторической ценности и настрой на развитие с помощью цифровых технологий, — отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые остановочные павильоны, установленные в Москве, отличаются повышенной долговечностью благодаря алюминиевым и стальным конструкциям. Программа обновления завершится в 2026 году.

До этого столичный градоначальник рассказал, что самый протяженный подводный тоннель в Москве появится между станциями метро «Серебряный Бор» и «Строгино». Он будет в шесть раз длиннее действующих подземных рекордсменов.

