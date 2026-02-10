Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 19:14

Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры

В Минкульте попросили Путина спасти здание НИИ ракетных войск и артиллерии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Аттестованные эксперты Минкульта подписали обращение к президенту Владимиру Путину в защиту здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной в Санкт-Петербурге, передает Градозащитный пресс-центр. Памятник архитектуры хотят снести и построить на его месте бизнес-центр. Авторы обращения выступают за восстановление комплекса.

Это максимальное в современной истории количество экспертов МК РФ, коллективно выступивших в защиту от сноса объекта, незаслуженно обделенного статусом памятника архитектуры, — говорится в сообщении.

В публикации сказано, что эксперт Мария Стовичек провела судебную экспертизу, по итогам которой было установлено, что здание обладает ценностью, необходимой включения в реестр объектов культурного наследия. Несмотря на это, застройщик КВС, владельцем которого является Сергей Ярошенко, в ближайшее время намерен полностью его снести.

Здание на Хрустальной улице было построено в 1950-е годы — время колоссальных испытаний как для всей страны, так и для Ленинграда. Его строителями были люди, принадлежащие к поколению героев, а предназначением — создание военного щита для нашей Родины. Таким образом, его разрушение может быть квалифицировано как преступление, — считают эксперты.

Ранее сообщалось, что особняк Гурьевых — Нарышкиных на Литейном проспекте отреставрируют за 3 млрд рублей. В историческом здании появятся пятизвездочный бутик-отель со спа-зоной на 50 номеров, ресторан высокой кухни, галерея современного искусства и лекторий. В проект реставрации заложено сохранение аутентичной отделки и характерных следов разных эпох.

Владимир Путин
памятники
архитекторы
сносы
