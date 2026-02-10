Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры

Аттестованные эксперты Минкульта подписали обращение к президенту Владимиру Путину в защиту здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной в Санкт-Петербурге, передает Градозащитный пресс-центр. Памятник архитектуры хотят снести и построить на его месте бизнес-центр. Авторы обращения выступают за восстановление комплекса.

Это максимальное в современной истории количество экспертов МК РФ, коллективно выступивших в защиту от сноса объекта, незаслуженно обделенного статусом памятника архитектуры, — говорится в сообщении.

В публикации сказано, что эксперт Мария Стовичек провела судебную экспертизу, по итогам которой было установлено, что здание обладает ценностью, необходимой включения в реестр объектов культурного наследия. Несмотря на это, застройщик КВС, владельцем которого является Сергей Ярошенко, в ближайшее время намерен полностью его снести.

Здание на Хрустальной улице было построено в 1950-е годы — время колоссальных испытаний как для всей страны, так и для Ленинграда. Его строителями были люди, принадлежащие к поколению героев, а предназначением — создание военного щита для нашей Родины. Таким образом, его разрушение может быть квалифицировано как преступление, — считают эксперты.

