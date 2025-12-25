Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 19:07

Знаменитый особняк Петербурга отреставрируют за 3 млрд рублей

В особняке Гурьевых-Нарышкиных откроют бутик-отель со СПА, ресторан и галерею

Санкт-Петербург, Россия
Особняк Гурьевых-Нарышкиных на Литейном проспекте отреставрируют за 3 млрд рублей, сообщает РБК. Как пишет издание, в историческом здании появятся пятизвездочный бутик-отель со СПА-зоной на 50 номеров, ресторан высокой кухни, галерея современного искусства и лекторий.

Проект реставрационных работ направили на согласование в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Основательница пространства «Третье место» Ольга Звагольская рассказала, что проект разрабатывался в течение четырех лет. Начало работ запланировали на осень следующего года.

В проект реставрации заложено сохранение аутентичной отделки и характерных следов разных эпох. В частности, планируется оставить контуры бывшей киноаппаратной, которая работала в советские годы, а также граффити в Голубом зале, появившееся в период, когда здание служило неформальной арт-площадкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало реставрации фасадов одного из крупнейших храмов в столице — собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице. Глава столицы напомнил, что именно в нем крестили поэта Александра Пушкина. Специалисты отреставрируют кирпичную кладку, часть кровли и законсервируют мозаичные панно.

