Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки

Самый протяженный подводный тоннель в Москве появится между станциями метро «Серебряный Бор» и «Строгино», он будет в шесть раз длиннее действующих подземных рекордсменов, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что сегодня в московском метрополитене насчитывается более 50 подводных пересечений, 20 из которых пролегают под Москвой-рекой.

В московском метро более чем в 50 местах тоннели проходят под разными водоемами. Около 20 из них проложены под Москвой‑рекой, восемь — под Яузой, — говорится в сообщении.

Ранее глава столицы сообщил, что первый отрезок Рублево-Архангельской линии метро введут в эксплуатацию в 2026 году. По его словам, это наиболее сложный участок, поскольку тоннель проляжет под Москвой-рекой. Градоначальник уточнил, что полное завершение строительства новой ветки до одноименного района намечено на 2027 год.

Кроме того, стало известно, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии запущен первый аппарат с бесплатной питьевой водой. Для ее получения пассажирам требуется собственная многоразовая тара — одноразовые стаканы не предусмотрены.