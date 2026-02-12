Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 19:08

Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки

Собянин сообщил о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самый протяженный подводный тоннель в Москве появится между станциями метро «Серебряный Бор» и «Строгино», он будет в шесть раз длиннее действующих подземных рекордсменов, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что сегодня в московском метрополитене насчитывается более 50 подводных пересечений, 20 из которых пролегают под Москвой-рекой.

В московском метро более чем в 50 местах тоннели проходят под разными водоемами. Около 20 из них проложены под Москвой‑рекой, восемь — под Яузой, — говорится в сообщении.

Ранее глава столицы сообщил, что первый отрезок Рублево-Архангельской линии метро введут в эксплуатацию в 2026 году. По его словам, это наиболее сложный участок, поскольку тоннель проляжет под Москвой-рекой. Градоначальник уточнил, что полное завершение строительства новой ветки до одноименного района намечено на 2027 год.

Кроме того, стало известно, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии запущен первый аппарат с бесплатной питьевой водой. Для ее получения пассажирам требуется собственная многоразовая тара — одноразовые стаканы не предусмотрены.

Сергей Собянин
Москва
метро
тоннели
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

