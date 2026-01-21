В московском метро появился необычный аппарат

На станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой, сообщили в официальном сообществе столичной подземки в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.

Качество воды, по данным метрополитена, соответствует санитарным требованиям и находится под контролем Роспотребнадзора. На корпусе аппарата размещен QR-код для сбора отзывов от горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на сайте столичного правительства сообщил, что первый участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году. Он отметил, что этот отрезок станет наиболее технически сложным, так как пройдет под руслом Москвы-реки, а все строительство новой линии планируется завершить к 2027 году, тогда как первая очередь от «Делового центра» до «Бульвара генерала Карбышева» должна открыться в нынешнем году.

Кроме того, президент России Владимир Путин охарактеризовал новый беспилотный поезд столичного метро «Москва-2026» как современный и привлекательный. Собянин в свою очередь добавил, что состав соответствует всем актуальным мировым нормативам.