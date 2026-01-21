Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 19:15

В московском метро появился необычный аппарат

В московском метро поставили аппарат с бесплатной питьевой водой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой, сообщили в официальном сообществе столичной подземки в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.

Качество воды, по данным метрополитена, соответствует санитарным требованиям и находится под контролем Роспотребнадзора. На корпусе аппарата размещен QR-код для сбора отзывов от горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на сайте столичного правительства сообщил, что первый участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году. Он отметил, что этот отрезок станет наиболее технически сложным, так как пройдет под руслом Москвы-реки, а все строительство новой линии планируется завершить к 2027 году, тогда как первая очередь от «Делового центра» до «Бульвара генерала Карбышева» должна открыться в нынешнем году.

Кроме того, президент России Владимир Путин охарактеризовал новый беспилотный поезд столичного метро «Москва-2026» как современный и привлекательный. Собянин в свою очередь добавил, что состав соответствует всем актуальным мировым нормативам.

Москва
метро
вода
аппараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады замерзли, «банда GTA» терроризирует Новую Москву: что дальше
«У меня не было друзей»: мужчина поймал уличного голубя и получил срок
Играющая со снегом на своих «какашках» панда Катюша попала на видео
Королевскую семью в Швеции постигло большое горе
Трамп призвал Запад вернуться к своим истокам
Трамп восхитился Швейцарией и их часами
Умерла звезда фильма «Любка» Городенцева: причины смерти, биография
Адвокат Лурье раскрыла, что та поменяла в бывшей квартире Долиной
Родители пропавшего пловца Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле
На Кубани двух замминистра транспорта задержали по подозрению в хищении
Объявлены претенденты на «Золотую малину — 2026»
Telegram в России начали блокировать? Что сказали в Совфеде, позиция РКН
Суд Уфы отправил в колонию ректора института за махинации с премиями
В российском регионе силовики получили льготную землю без очереди
В Госдуме призвали детям запретить вход в соцсети
Храню запас замороженных бананов — всегда можно быстро сделать десерт
«Мощный игрок»: политолог о шансе Дании отказаться от сделки по Гренландии
В московском метро появился необычный аппарат
Путин пообещал защиту военнослужащим и их семьям
«Позвольте отрублю вам голову»: в Подмосковье поймали маньяка
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.