«Красивый»: Путин оценил новый поезд метро «Москва-2026»

Президент России Владимир Путин назвал новый беспилотный поезд столичного метро «Москва-2026» красивым и современным. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что поезд соответствует всем мировым стандартам.

Полный проход через весь состав, двери шире где-то на треть, скорость посадки пассажиров другая, комфорт другой, внутри, соответственно, более тихие салоны, тележка совершенно другая — более мягкая, энергоемкость гораздо лучше, скорость быстрее набирается и так далее, — отметил он.

Ранее Путин выразил мнение, что нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и компактные устройства. Он добавил, что это касается даже роботов-доставщиков. В настоящий момент экспериментальные правовые режимы уже действуют в Москве, Московской области, на федеральной территории Сириус и Сахалине. Также в 2025 году было принято решение об их распространении на все дальневосточные регионы России.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании. Он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.