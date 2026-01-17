Путин распорядился ввести в юридическое поле беспилотную технику

Нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и компактные устройства, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем. Он отметил, что это касается даже роботов-доставщиков.

Организовать сертификацию различных типов беспилотных систем, установить для них исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, — указал глава государства.

Президент отметил, что в настоящий момент экспериментальные правовые режимы уже действуют в Москве, Московской области, на федеральной территории Сириус и Сахалине. Также в 2025 году было принято решение об их распространении на все дальневосточные регионы России.

Также президент сообщил, что обсуждение внедрения языковых моделей искусственного интеллекта с участием представителей высокотехнологичного бизнеса состоится в ближайшее время. Такие слова прозвучали после визита в электродепо московского метрополитена «Аминьевское», где он осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России.

Кроме того, опыт пилотов боевых дронов ВС РФ должен быть востребован и в мирной жизни, заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что эта техника должна располагаться на передовой технологического прогресса.