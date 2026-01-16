Путин рассказал, когда власти и бизнес обсудят план внедрения языковых ИИ

Обсуждение внедрения языковых моделей искусственного интеллекта с участием представителей высокотехнологичного бизнеса состоится в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин. Такие слова прозвучали после визита в электродепо московского метрополитена «Аминьевское», где он осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России.

Речь о национальных фундаментальных языковых моделях. План их создания и внедрения обсудим в самое ближайшее время с участием отечественного высокотехнологичного бизнеса, — отметил президент.

Ранее музыкант и сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав заявил, что созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради какого-то эксперимента.

При этом адвокат Денис Назаров рассказал, что следователи действительно могут применять нейросети в ходе аналитической работы. Так он отреагировал на слова председателя СК России Александра Бастрыкина об использовании ИИ для выявления закономерностей преступного поведения.