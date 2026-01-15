Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 15:37

Юрист оценил потенциал ИИ в следственной деятельности

Юрист Назаров: следователи могут применять ИИ в ходе аналитической работы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следователи действительно могут применять нейросети в ходе аналитической работы, заявил «Ридусу» адвокат Денис Назаров. Так он отреагировал на слова председателя СК России Александра Бастрыкина об использовании ИИ для выявления закономерностей преступного поведения.

Описанная Бастрыкиным практика сужает круг поиска. Это очень удобно в аналитической работе, которая раньше велась на коленке в сравнении с происходящим сейчас. Конечно, проще поручить ИИ проводить такую аналитику, — высказался Назаров.

При этом, по его мнению, полученные от ИИ данные в любом случае должны проверять профессионалы. Информация нейросетей будет рассматриваться исключительно как версия, а подтверждать или опровергать ее будут люди.

Ранее музыкант и сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав заявил, что созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради какого-то эксперимента.

