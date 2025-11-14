Ветеринары из Москвы спасли чихуахуа, на которую упала большая бутылка воды

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Московские ветеринары спасли чихуахуа по кличке Бусинка, на которую упала 20-литровая бутылка воды, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу круглосуточного стационара «Вешняки». Вес самого животного не больше двух килограммов.

Длительное время Бусинка лежала в коме на ИВЛ, за нее «дышал» аппарат. Она не могла самостоятельно дышать, есть, не могла держать голову, отсутствовала чувствительность и опороспособность всех конечностей, — рассказали в пресс-службе.

Ветеринарам удалось снять отек мозга и вывести животное из комы, после этого собака начала восстанавливаться самостоятельно. Также специалисты провели реабилитацию — собаке пришлось заново учиться ходить, делать специальные упражнения.

Ранее сообщалось, что в Москве ветеринары спасли морскую свинку с камнем в мочевом пузыре, размер которого достиг свыше одного сантиметра. Годовалому питомцу по кличке Рокки успешно провели цистомию под наркозом.

