Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре

В Москве ветеринары спасли морскую свинку с камнем в мочевом пузыре, размер которого достиг свыше одного сантиметра, пишет «Москва 24» со ссылкой на городскую госветслужбу. Годовалому питомцу по кличке Рокки успешно провели цистомию под наркозом.

Любимец семьи всегда был активным, но вдруг начал проявлять беспокойство и отказываться от угощений. Кроме того, на подстилке у Рокки были замечены красные капли. Это послужило поводом для немедленного обращения в ветклинику, — рассказали в службе.

После операции животное достаточно быстро пришло в себя. Хозяевам дали все необходимые рекомендации по уходу за питомцем.

Ранее в Москве ветеринары восстановили зрение шарпею, удалив лишние кожные складки на его голове. Операцию провели 4,5-месячному щенку по кличке Лорд.