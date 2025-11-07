Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:15

Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре

Морская свинка Морская свинка Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Москве ветеринары спасли морскую свинку с камнем в мочевом пузыре, размер которого достиг свыше одного сантиметра, пишет «Москва 24» со ссылкой на городскую госветслужбу. Годовалому питомцу по кличке Рокки успешно провели цистомию под наркозом.

Любимец семьи всегда был активным, но вдруг начал проявлять беспокойство и отказываться от угощений. Кроме того, на подстилке у Рокки были замечены красные капли. Это послужило поводом для немедленного обращения в ветклинику, — рассказали в службе.

После операции животное достаточно быстро пришло в себя. Хозяевам дали все необходимые рекомендации по уходу за питомцем.

Ранее в Москве ветеринары восстановили зрение шарпею, удалив лишние кожные складки на его голове. Операцию провели 4,5-месячному щенку по кличке Лорд.

операции
спасения
животные
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Массовое дезертирство парализовало механизированную бригаду ВСУ
Стало известно о новом изменении в ОГЭ для части школьников
Вооруженного ножом дебошира задержали в столичном караоке-клубе
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.