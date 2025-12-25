Новый год — 2026
Мужчина засудил врачей за укороченный на шесть сантиметров детородный орган

В Испании мужчина засудил врачей на €20 тыс. из-за последствий интимной операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Испании мужчина выиграл суд против врачей, которые во время интимной операции укоротили ему детородный орган на шесть сантиметров, сообщает издание SUR in English. Первоначально истец требовал компенсацию в размере €67,6 тыс. (6,2 млн рублей). Суд удовлетворил иск лишь частично, постановив выплатить пациенту €20 тыс. (1,8 млн рублей).

Инцидент произошел в 2011 году, когда пациент обратился в больницу в Картахене с жалобами на болезненную эрекцию. Ему диагностировали болезнь Пейрони и после безуспешного медикаментозного лечения рекомендовали операцию. Суд установил, что, хотя мужчина и подписал согласие на вмешательство, врачи не проинформировали его о возможных рисках и альтернативных методах лечения.

Ранее в больнице Детройта в штате Мичиган в США медицинский персонал потерял фрагмент черепа пациентки, перенесшей сложную операцию, а затем предложил ей подарочную карту на $25 (1,9 тыс. рублей) в качестве компенсации. По словам представителей семьи, сам хирург подчеркивал необходимость сохранить костный фрагмент, чтобы установить его обратно.

