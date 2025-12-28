Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 15:53

Друг Брижит Бардо вспомнил о ее невероятной любви ко всему русскому

Адвокат Добровинский: Брижит Бардо любила все русское и знала много русских слов

Брижит Бардо Брижит Бардо Фото: United Archives/kpa Publicity/Glboal Look Press
Французская актриса Брижит Бардо обожала все русское и знала много русских слов, поделился в беседе с NEWS.ru друг знаменитости адвокат Александр Добровинский. Он рассказал, что познакомился с легендой мирового кинематографа в Париже, когда жил там.

Мы познакомились в Париже, когда я жил там. У меня в то время был очень модный ресторан. Свою последнюю свадьбу Брижит Бардо праздновала у меня в ресторане. Русском, кстати. Она обожала все русское, знала много слов по-русски и даже немножко могла говорить. Слишком много русских было вокруг нее, начиная с ее первого мужа Вадима Племянникова. Удивительная женщина на самом деле! Мы сидели болтали с ней часами, она чувствовала мир, в котором родилась и который, кстати, очень любила. Она из буржуазной семьи, очень традиционной. И этот мир рушился у нее на глазах. Более того, она сама говорила, что, к сожалению, так получилось, что она сама приложила руку к разрушению мира, который любила, ― поделился Добровинский.

Адвокат отметил, что актрисе тяжело было принять, что публика воспринимала ее через призму тех ролей, которые она исполнила. Он также добавил, что журналисты в погоне за сенсациями постоянно преследовали Бардо.

Конечно, из нее сделали звезду, но она стала любимицей людей и ненавистницей общества. На всемирной выставке в Брюсселе висел ее портрет из фильма («И Бог создал женщину». ― NEWS.ru), и там было написано: «Исчадие ада». Ее закидали гнилыми помидорами за то, что она сыграла эту роль. Когда она рожала, она не хотела рожать в роддоме, потому что в роддом пробрались бы все кому не лень. Она рожала дома, на улице в 16-м районе. Улица была перекрыта. От журналистов перекрыли довольно широкий проспект, когда она рожала. Это было чудовищно, и ее травили. По-другому это не назовешь. За ней охотились: нужны были новости — с кем она встречается, что делает, во что одевается, как красится, ― резюмировал Добровинский.

Ранее народный артист России режиссер Андрей Житинкин заявил, что Брижит Бардо была самой удивительной кинематографической иконой ХХ века. Он отметил, что люди приходили в кино только для того, чтобы полюбоваться на знаменитость.

Брижит Бардо
Александр Добровинский
кино
актрисы
Софья Якимова
С. Якимова
