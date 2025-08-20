Адвокат Добровинский рассказал подробности о разводе Дибровых

Никакого спора о детях и имуществе между телеведущим Дмитрием Дибровым и его женой Полиной нет, заявил адвокат артиста Александр Добровинский. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что на детей установлены алименты, они будут воспитываться обоими родителями. По его словам, уже в сентябре Диброва может подать на развод. Адвокат обратил внимание, что на сегодняшний момент никакого процесса нет.

На сегодняшний день никакого процесса нет. Мы вчера подписали документы, нет никакого спора об имуществе, нет никакого спора о детях. Установлены алименты, детей будут воспитывать оба родителя, и в течение сентября, очевидно, Полина Диброва подаст заявление о разводе. Сам процесс развода не очень сложный, — пояснил Добровинский.

Адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская ранее пообещали фиксировать нелицеприятные высказывания недоброжелателей Дибровой. Юристы заявили, что будут представлять интересы жены телеведущего в суде при разводе. Также они намерены передавать все сообщения недоброжелателей в правоохранительные органы.