07 августа 2025 в 17:46

Нанятые женой Диброва адвокаты пригрозили ее недоброжелателям

Адвокаты Кузнецова и Дубровская пообещали фиксировать недоброжелателей Дибровой

Адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская пообещали фиксировать нелицеприятные высказывания недоброжелателей Полины Дибровой. В Telegram-канале юристы заявили, что будут представлять интересы жены телеведущего Дмитрия Диброва в суде при разводе. Также они намерены передавать все сообщения недоброжелателей в правоохранительные органы.

Кузнецова подчеркнула, что все действия в рамках данного дела будут направлены на защиту интересов детей. Она добавила, что юристы будут соблюдать законодательство и обеспечивать стабильность и безопасность детей в своих решениях.

Тем временем Полина сама не подтверждала факт развода. Хотя официально супруги Дибровы еще не подали заявление, обе стороны, предположительно, наняли адвокатов.

Ранее стало известно, что телеведущий хочет лишить всего свою жену, включая троих детей. По данным источника, Дибров решил отсудить виллу на Рублевке за 800 млн рублей.

Юрист Людмила Александрова заявила, что в случае развода Дибровых суд определит, с кем будут жить их общие дети. По словам правозащитницы, орган учтет мнение несовершеннолетних.

