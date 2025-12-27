Новый год — 2026
Как взять больничный по уходу за близким: инструкция для работающих

Как взять больничный без болезни — дают ли его на время ухода за близким
Российское законодательство позволяет оформить лист нетрудоспособности не только при собственном заболевании. Больничный можно получить для ухода за больным ребенком, супругом, родителем или другим членом семьи. Это законный способ, как взять больничный без болезни самого работника, но по уважительной причине — в связи с заболеванием близкого человека.

  • Закон разрешает брать такой больничный при амбулаторном или стационарном лечении ребенка до 15 лет, при уходе за взрослым родственником, проходящим амбулаторное лечение.

  • Для детей младше семи лет оплачивается все время болезни, но не более 60 дней в году.

  • Если ребенку от семи до 15 лет, больничный выдается максимум на 15 дней за один случай, общий лимит — 45 дней в году.

  • Для ухода за взрослым членом семьи выдают до семи дней на один случай и не более 30 дней в году.

Чтобы оформить документ, запишите больного родственника на прием к врачу и возьмите с собой документы, подтверждающие родство. На приеме сообщите доктору, что требуется лист нетрудоспособности по уходу за больным. Врач выдаст электронный больничный, который автоматически поступит в Социальный фонд России. Работодателю достаточно сообщить номер листка нетрудоспособности или просто предупредить о причине отсутствия — кадровая служба увидит документ в системе.

Это еще один вариант, как взять больничный без болезни в прямом смысле слова, но с полным соблюдением закона.

  • Оплата зависит от возраста приболевшего ребенка: с детьми до восьми лет положена 100-процентная выплата в зависимости от среднего заработка его родителя за весь трудовой период.

  • Для детей старше восьми лет первые 10 дней оплачиваются в соответствии со стажем их родителей или опекунов (от 60% до 100%), далее — 50% среднего заработка.

  • При заботе о взрослом члене семьи больничный оплачивается с самого первого дня, а размер взаимосвязан с трудовым стажем работника, берущего лист нетрудоспособности.

