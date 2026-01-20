Родные неожиданно поздравили Волочкову с юбилеем

Мать и дочь Анастасии Волочковой поздравили балерину с 50-летием и прислали букет белых роз, несмотря на то что ранее отписались от нее в соцсетях, сообщает корреспондент NEWS.ru. Поздравление прозвучало в день юбилея на фоне праздничного концерта артистки в Москве.

Дорогая мама, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Творческих успехов на всех площадках, о которых ты мечтаешь. Крепкого здоровья духа и тела, молимся о тебе. Искренне твои Ариадна, Никита и мама, — прочитала со сцены письмо Волочкова.

Балерина отметила, что родные знали, как ее удивить. Волочкова подчеркнула, что, несмотря на все трудности в отношениях и общении, этот поступок стал для нее подтверждением счастья.

Ранее нумеролог Клара Кузденбаева дала прогноз для Волочковой и певицы Ольги Бузовой, у которых юбилеи в один день. По ее словам, в ближайшие годы Волочкова станет бабушкой и разбогатеет, а Бузова родит мальчика. Нумеролог отметила, что обе обладают сильной энергетикой и в их судьбе прописано богатство, но Бузова более эмоциональна, в то время как Волочкова умеет контролировать свои чувства.