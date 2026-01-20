Нумеролог раскрыла, какое будущее ждет именинниц Бузову и Волочкову

В ближайшие несколько лет именинницы, празднующие 20 января юбилеи — ведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, — преодолеют трудный период в жизни, сказала NEWS.ru нумеролог Клара Кузденбаева. Она добавила, что Волочкова станет бабушкой и разбогатеет, а Бузова родит мальчика.

Волочкову в 51 год ждет крупное приобретение, возможно, чей-то подарок. В 54 года она может стать бабушкой, в 55 — получить большие деньги. Вообще из Анастасии получилась бы очень хорошая бизнесвумен. У Ольги Бузовой в 43 года — очень значимый момент в ее жизни, она может родить мальчика, — сказала Кузденбаева.

Нумеролог отметила, что Бузова и Волочкова обладают большой энергией, в их нумерологической программе прописано богатство, они никогда не будут бедными, обе — очень эмоциональные натуры.

У Ольги Бузовой — три «двойки», четыре «двойки» у Анастасии Волочковой — они обе энергичные, обаятельные, всегда готовы делиться своей энергией. Но Ольга — очень эмоциональный человек, не всегда может себя контролировать. Волочкова же умеет своими эмоциями управлять — схитрить, промолчать, — сказала нумеролог.

20 января Бузовой исполнилось 40 лет, Волочкова отметила 50-летний юбилей.

Ранее Волочкова призналась, что на шоу «Звезды под капельницей» участникам наливали настоящий алкоголь и они изображали пьяных, подыгрывали продюсерам. Балерина возмутилась, что ее приглашали совсем на другое шоу с другой концепцией, но проект она покинула, потому что у артистки были запланированы концерты.