Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:15

Нумеролог раскрыла, какое будущее ждет именинниц Бузову и Волочкову

Нумеролог Кузденбаева: Бузова родит, а Волочкова разбогатеет и станет бабушкой

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ближайшие несколько лет именинницы, празднующие 20 января юбилеи — ведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, — преодолеют трудный период в жизни, сказала NEWS.ru нумеролог Клара Кузденбаева. Она добавила, что Волочкова станет бабушкой и разбогатеет, а Бузова родит мальчика.

Волочкову в 51 год ждет крупное приобретение, возможно, чей-то подарок. В 54 года она может стать бабушкой, в 55 — получить большие деньги. Вообще из Анастасии получилась бы очень хорошая бизнесвумен. У Ольги Бузовой в 43 года — очень значимый момент в ее жизни, она может родить мальчика, — сказала Кузденбаева.

Нумеролог отметила, что Бузова и Волочкова обладают большой энергией, в их нумерологической программе прописано богатство, они никогда не будут бедными, обе — очень эмоциональные натуры.

У Ольги Бузовой — три «двойки», четыре «двойки» у Анастасии Волочковой — они обе энергичные, обаятельные, всегда готовы делиться своей энергией. Но Ольга — очень эмоциональный человек, не всегда может себя контролировать. Волочкова же умеет своими эмоциями управлять — схитрить, промолчать, — сказала нумеролог.

20 января Бузовой исполнилось 40 лет, Волочкова отметила 50-летний юбилей.

Ранее Волочкова призналась, что на шоу «Звезды под капельницей» участникам наливали настоящий алкоголь и они изображали пьяных, подыгрывали продюсерам. Балерина возмутилась, что ее приглашали совсем на другое шоу с другой концепцией, но проект она покинула, потому что у артистки были запланированы концерты.

Анастасия Волочкова
Ольга Бузова
будущее
нумерология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не выглядит радостным»: в России подкололи Стармера после обвинений Трампа
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.