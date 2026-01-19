«Устроили показуху»: Волочкова о шоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с NEWS.ru, что на шоу «Звезды под капельницей» участникам наливали настоящий алкоголь и они изображали пьяных, а также подыгрывали продюсерам. Балерина возмутилась тому факту, что ее приглашали совсем на другое шоу с другой концепцией, но проект она покинула, потому что у артистки были запланированы концерты.

Продюсеры устроили из серьезной проблемы (избавления от зависимости. — NEWS.ru) настоящую показуху. Они нам сами наливали просекко на шоу, мы подыгрывали, изображали пьяных. Меня позвали на шоу под предлогом совершенно другой концепции. Оно должно было называться «Феникс». Для меня это было созвучно. Феникс — птица, которая возрождается из пепла. Я согласилась на участие, подписала контракт всего лишь на два дня, а у меня ежедневный балетный станок. Раз в неделю выступления были запланированы, — рассказала Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что не ссорилась с матерью и дочерью, но в один момент они просто стали для нее чужими. Балерина намекнула, что родственники используют ее для решения своих важных вопросов и материальных проблем.