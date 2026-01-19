Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:10

«Устроили показуху»: Волочкова о шоу «Звезды под капельницей»

Волочкова: участникам шоу «Звезды под капельницей» наливали алкоголь

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с NEWS.ru, что на шоу «Звезды под капельницей» участникам наливали настоящий алкоголь и они изображали пьяных, а также подыгрывали продюсерам. Балерина возмутилась тому факту, что ее приглашали совсем на другое шоу с другой концепцией, но проект она покинула, потому что у артистки были запланированы концерты.

Продюсеры устроили из серьезной проблемы (избавления от зависимости. — NEWS.ru) настоящую показуху. Они нам сами наливали просекко на шоу, мы подыгрывали, изображали пьяных. Меня позвали на шоу под предлогом совершенно другой концепции. Оно должно было называться «Феникс». Для меня это было созвучно. Феникс — птица, которая возрождается из пепла. Я согласилась на участие, подписала контракт всего лишь на два дня, а у меня ежедневный балетный станок. Раз в неделю выступления были запланированы, — рассказала Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что не ссорилась с матерью и дочерью, но в один момент они просто стали для нее чужими. Балерина намекнула, что родственники используют ее для решения своих важных вопросов и материальных проблем.

Анастасия Волочкова
алкоголь
зависимости
балерины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA VI оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвые женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
Мигранты не смогут работать дворниками в одном из российских регионов
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.