19 января 2026 в 15:50

Волочкова объяснила разрыв с матерью и дочерью

Волочкова заявила, что считает мать и дочь чужими для себя людьми

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru заявила, что не ссорилась с матерью и дочерью, но в один момент они просто стали для нее чужими. Она намекнула, что родственники используют ее для решения своих важных вопросов и материальных проблем.

Я ни с кем ни ссорилась. Мои близкие — это чужие для меня люди. «Чужие и свои», как в песне Аллы Пугачевой. Для меня близкие люди — не по крови, а по духу. Они гораздо ценнее в моей жизни. Я никому ничего не должна. Когда близкие по крови люди воспринимают меня только как человека, к которому можно обратиться исключительно за деньгами или за возможностью решить какой-то вопрос, это абсолютно чужие люди. У меня не будет искренних отношений с мамой и дочерью, в которые я верила, — сказала Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что если выйти замуж — «равно» поставить штамп в паспорте, а потом проходить через бракоразводные процессы, то это не по-настоящему и не нужно. В понимании артистки свадьба должна быть такой, как было у нее: сначала церемония в Екатерининском дворце, затем шоу «Невеста» в Мариинском театре.

