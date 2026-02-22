«Сильные гены»: Волочкова помечтала о потомстве от 27-летнего танцора

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила в разговоре с KP.RU, что была бы не прочь родить от молодого 27-летнего танцора Марчела Абабия, с которым она успела слетать в долгожданный отпуск на Мальдивы. По словам балерины, молодой человек буквально носит ее на руках и им нравится проводить время вместе.

Я уже была молодой мамой и такой хочу остаться в своей памяти и в памяти дочери. Но от такого человека, как Марчел, я бы родила. У меня очень сильные гены. Пусть это прозвучит нескромно, но от кого бы я ни родила ребенка, это будет самый красивый малыш. А тут вообще история, когда два красивых и сексуальных человека соединяются вместе, — разоткровенничалась знаменитость.

Ранее Волочкова подтвердила, что ее и Абабия связывают близкие отношения. По признанию балерины, она ценит нового возлюбленного за то, что рядом с ним легко почувствовать себя просто слабой и беспомощной женщиной. Балерина подчеркнула, что молодой человек также является ее партнером по сцене и участвует в постановке номеров.