Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 20:14

«Сильные гены»: Волочкова помечтала о потомстве от 27-летнего танцора

Волочкова помечтала о красивом малыше от 27-летнего танцора Абабия

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила в разговоре с KP.RU, что была бы не прочь родить от молодого 27-летнего танцора Марчела Абабия, с которым она успела слетать в долгожданный отпуск на Мальдивы. По словам балерины, молодой человек буквально носит ее на руках и им нравится проводить время вместе.

Я уже была молодой мамой и такой хочу остаться в своей памяти и в памяти дочери. Но от такого человека, как Марчел, я бы родила. У меня очень сильные гены. Пусть это прозвучит нескромно, но от кого бы я ни родила ребенка, это будет самый красивый малыш. А тут вообще история, когда два красивых и сексуальных человека соединяются вместе, — разоткровенничалась знаменитость.

Ранее Волочкова подтвердила, что ее и Абабия связывают близкие отношения. По признанию балерины, она ценит нового возлюбленного за то, что рядом с ним легко почувствовать себя просто слабой и беспомощной женщиной. Балерина подчеркнула, что молодой человек также является ее партнером по сцене и участвует в постановке номеров.

дети
романы
Анастасия Волочкова
балерины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семья погибшего в Петербурге мальчика переехала во временное жилье
Стало известно об уничтожении стратегического бункера с офицерами ВСУ
Трампа пытались убить? Мужчина с дробовиком ворвался в Мар-а-Лаго: детали
«Наша радость, что вообще поехали»: Слуцкая об Олимпиаде в Италии
В Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Эксперт назвал предположительную причину массового мора рыбы в России
«Вау»: Трамп поделился впечатлениями от победы сборной США по хоккею на ОИ
Россия вошла в топ-3 стран по олимпийским медалям за всю историю
«Сильные гены»: Волочкова помечтала о потомстве от 27-летнего танцора
Назван главный «убийца» демографии в Германии
«Такие деньги»: Кушанашвили поразили отступные Родригеза при разводе
Экс-жена принца Эндрю сбежала из Британии
Детей мигрантов «поставили на счетчик», Зеленский пошел ва-банк: что дальше
Орбан уличил Киев в корыстном плане по затягиванию конфликта
Послематчевая серия пенальти определила обладателя Кубка легенд
Мужчина нашел редкую жемчужину в блюде с моллюсками
Повар раскрыл меню для добровольцев на СВО
Беременность, избиения, хакеры, возвращение в кино: как живет Ивлеева
«Издевается над ней»: в США поддержали слова Медведева о Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.