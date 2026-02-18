Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием Балерина Волочкова заявила, что их с Марчелом связывают близкие отношения

Анастасию Волочкову и танцора Марчела Абабия связывают близкие отношения, заявила балерина KP.RU. Недавно они вместе совершили поездку на Мальдивы.

Когда со мной Марчел, я могу почувствовать себя просто женщиной — слабой, беспомощной, — рассказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что Марчел также является ее партнером по сцене и участвует в постановке номеров. Она заявила, что не чувствует смущения из-за романов с молодыми людьми.

