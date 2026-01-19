Волочкова призналась, хочет ли выйти замуж Волочкова заявила, что быть замужем можно и без штампа в паспорте

Если выйти замуж равно поставить штамп в паспорте, а потом проходить через бракоразводные процессы, то это не по-настоящему и не нужно, заявила NEWS.ru балерина Анастасия Волочкова. В понимании артистки свадьба — как было у нее: сначала церемония в Екатерининском дворце, затем шоу «Невеста» в Мариинском театре.

В моем случае были свадьбы-шоу. Одна — в Екатерининском дворце, как я хотела. Вторая — мое шоу «Невеста», которое состоялось в Мариинском театре спустя 10 дней после моей свадьбы. О чем может еще мечтать женщина? Я мечтала об этом, я осуществила свою мечту. Или по-настоящему — это поставить штамп в паспорте, а потом проходить через бракоразводные процессы, манипулировать детьми? Нет, это не по-настоящему. В моем понимании, по-настоящему — это то, как я живу, — сказала Волочкова.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова намерена отпраздновать свой 50-летний юбилей без дочери и матери. Она рассказала, что родственники заблокировали ее в соцсетях. Балерине исполнится 50 лет 20 января. Торжество пройдет в Театре на Цветном в Москве.