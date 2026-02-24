«Так никто не делает»: Таранда назвал отличие Волочковой от других балерин Артист Таранда: в России только Волочкова дает бесплатные спектакли

В России только балерина Анастасия Волочкова дает возможность людям из социально незащищенных категорий посетить ее спектакли бесплатно, сообщил в разговоре с NEWS.ru артист Гедиминас Таранда. При этом он отметил высокой технический уровень ее балетных постановок.

Настя — молодец, многие спектакли у нее бесплатные для детей, для разных социальных категорий. Так никто у нас не делает, кроме Насти Волочковой. А кроме того, по техническому заданию и видеоизображению, свету Волочкова впереди многих. Мало у кого такая техника подготовки спектакля, — сказал Таранда.

Артист балета отметил, что сейчас выросло новое поколение танцоров, для них важен не сам проект, та или иная постановка, ее оригинальность, а оплата. По его словам, для прежнего поколения балетных артистов был важнее сам спектакль, его профессиональный уровень, режиссер и партнеры.

26 февраля Гедиминас Таранда празднует 65-летний юбилей. После ухода из Большого театра в 1993 году он создал собственный «Имперский русский балет», почетным президентом которого была Майя Плисецкая, а также балетную школу.

Ранее Таранда признался NEWS.ru, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди, многим культпоход в него недоступен.