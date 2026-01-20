Атака США на Венесуэлу
Супруги через 20 лет брака узнали, что они брат и сестра

Mirror: воспитывающие общую дочь супруги выяснили, что они брат и сестра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Супружеская пара из Бразилии, прожившая вместе около 20 лет, неожиданно выяснила, что они родные брат и сестра, пишет Mirror. Адриана и Леандро воспитывают общую дочь. Они всю жизнь пытались разыскать своих матерей, которые оставили их в раннем детстве.

Адриана решила обратиться за помощью в телевизионную программу под названием «Время пришло». В результате на ее обращение откликнулась женщина. Она рассказала, что у нее есть сын по имени Леандро.

Адриана заявила, что этот факт не станет причиной для их расставания с супругом. Она сказала, что, если бы они знали правду заранее, все сложилось бы иначе, но они не знали и полюбили друг друга. У пары много совместных планов, и ничто теперь не сможет их разлучить.

Ранее тайваньская пара, состоявшая в браке почти шесть лет, выяснила, что они двоюродные брат и сестра. Муж случайно обнаружил, что их бабушки были сводными сестрами, что делает их родственниками шестой степени по боковой линии. После шокирующего открытия муж подал в суд. Он потребовал признать брак недействительным, поскольку законы Тайваня запрещают союзы между родственниками до шестой степени родства. Жена полностью согласилась с этим требованием и не стала оспаривать заявление в судебном порядке.

