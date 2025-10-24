Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 21:21

Муж и жена спустя шесть лет узнали, что они брат и сестра

Супруги на Тайване узнали, что являются двоюродными братом и сестрой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супружеская пара на Тайване, прожившая вместе почти шесть лет, обнаружила, что является двоюродными братом и сестрой, сообщает ETtoday. Муж случайно выяснил, что их бабушки были сводными сестрами, то есть «родственниками шестой степени по боковой линии».

В издании отметили, что после шокирующего открытия муж подал иск о признании брака недействительным, поскольку по законам Тайваня союзы между родственниками до шестой степени родства запрещены. Жена полностью согласилась с требованием и не стала оспаривать заявление в суде.

Пара официально зарегистрировала брак в октябре 2018 года и все это время проживала вместе, не подозревая о родстве. Согласно Гражданскому кодексу острова, их брак считается юридически ничтожным с момента заключения.

Ранее в испанском городе Лерида 40-летнего мужчину, изнасиловавшего собственную 21-летнюю дочь, отпустили из-под стражи. Инцидент произошел ночью 6 октября на площади Пласа-де-ла-Льотха, где полиция задержала преступника с поличным — он совершал насилие над девушкой в присутствии ее восьмилетнего сына. Суд освободил обвиняемого под залог, назначив ему запрет приближаться к дому жертвы ближе чем на 200 метров.

Тайвань
супруги
родственники
браки
