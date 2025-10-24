Муж и жена спустя шесть лет узнали, что они брат и сестра

Супружеская пара на Тайване, прожившая вместе почти шесть лет, обнаружила, что является двоюродными братом и сестрой, сообщает ETtoday. Муж случайно выяснил, что их бабушки были сводными сестрами, то есть «родственниками шестой степени по боковой линии».

В издании отметили, что после шокирующего открытия муж подал иск о признании брака недействительным, поскольку по законам Тайваня союзы между родственниками до шестой степени родства запрещены. Жена полностью согласилась с требованием и не стала оспаривать заявление в суде.

Пара официально зарегистрировала брак в октябре 2018 года и все это время проживала вместе, не подозревая о родстве. Согласно Гражданскому кодексу острова, их брак считается юридически ничтожным с момента заключения.

