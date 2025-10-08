Мужчину отпустили из-под стражи после изнасилования дочери на улице В Испании отпустили под залог мужчину, изнасиловавшего дочь на площади

В испанском городе Лерида 40-летнего мужчину, изнасиловавшего собственную 21-летнюю дочь, отпустили из-под стражи, сообщает El Caso. Инцидент произошел ночью 6 октября на площади Пласа-де-ла-Льотха, где полиция задержала преступника с поличным — он совершал насилие над девушкой в присутствии ее восьмилетнего сына.

Суд освободил обвиняемого под залог, назначив ему запрет приближаться к дому жертвы ближе чем на 200 метров. Однако уже на следующий день сосед сообщил в полицию, что мужчина пытался вернуться домой, нарушив судебное постановление. При этом ни одна из сторон в суде не потребовала заключения подозреваемого под стражу.

Потерпевшая заявила, что данный случай не был единичным — по ее словам, отец неоднократно поил ее алкоголем и принуждал к половым актам. Правоохранительные органы проверяют эту информацию и продолжают расследование.

