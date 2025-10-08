Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:31

Мужчину отпустили из-под стражи после изнасилования дочери на улице

В Испании отпустили под залог мужчину, изнасиловавшего дочь на площади

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В испанском городе Лерида 40-летнего мужчину, изнасиловавшего собственную 21-летнюю дочь, отпустили из-под стражи, сообщает El Caso. Инцидент произошел ночью 6 октября на площади Пласа-де-ла-Льотха, где полиция задержала преступника с поличным — он совершал насилие над девушкой в присутствии ее восьмилетнего сына.

Суд освободил обвиняемого под залог, назначив ему запрет приближаться к дому жертвы ближе чем на 200 метров. Однако уже на следующий день сосед сообщил в полицию, что мужчина пытался вернуться домой, нарушив судебное постановление. При этом ни одна из сторон в суде не потребовала заключения подозреваемого под стражу.

Потерпевшая заявила, что данный случай не был единичным — по ее словам, отец неоднократно поил ее алкоголем и принуждал к половым актам. Правоохранительные органы проверяют эту информацию и продолжают расследование.

Ранее двое полицейских в индийском штате Тамилнад были уволены из органов за предполагаемое групповое изнасилование женщины, совершенное на глазах у ее матери. По данным следствия, констебли Сурешрадж и Сундар из округа Тируваннамалай остановили машину пострадавших во время ночного патрулирования.

изнасилования
отцы
дочери
Испания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Мужчина с особенностью обрел популярность в соцсетях
Политолог раскрыл, кому в США выгодна антироссийская политика
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.