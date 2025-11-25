День матери
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ

Мэр Энергодара: ВСУ нанесли удар по Центру детско-юношеского творчества

ВСУ нанесли удар по Центру детско-юношеского творчества, заявил мэр Энергодара Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, при этом здание повреждено, в некоторых кабинетах выбиты стекла.

Прилет БПЛА зафиксирован во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества, — написал Пухов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали семь округов Белгородской области более чем 60 беспилотниками. Он отметил, что погиб один человек, еще шесть пострадали. Больше всего ударов пришлось по Грайворонскому округу.

До этого стало известно, что ВСУ нанесли минометный удар по зданию школы в Каховском муниципальном округе Херсонской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали последствия обстрела, при этом возгорания и сильного задымления зафиксировано не было.

Кроме того, вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщил, что два детских сада повреждены в Туапсинском районе после атаки ВСУ, сейчас они закрыты. Он уточнил, что в одном из них выбиты окна. О пострадавших не сообщается.

Россия
Запорожская область
Энергодар
атаки
ВСУ
