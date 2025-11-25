День матери
25 ноября 2025 в 11:28

ВСУ обстреляли школу из миномета в российском регионе

ВСУ нанесли минометный удар по школе в Каховке Херсонской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по зданию школы в каховском муниципальном округе Херсонской области, сообщил местный глава Павел Филипчук. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнил Филипчук, снаряд попал в угол сооружения, принадлежащего школе №1. Он отметил, что прибывшие на вызов пожарные ликвидировали последствия обстрела, при этом возгорания и сильного задымления зафиксировано не было.

ВСУ были и остаются — армией террористов. Продолжают воевать с женщинами и детьми. Охотиться на мирных людей, — добавил глава округа.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотными летательными аппаратами самолетного типа с территории Украины. Он отметил, что все дроны имели радиус действия до тысячи километров.

Прежде глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов. В результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По ее словам, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

