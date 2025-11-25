Стало известно, откуда ВСУ запустили беспилотники на Ростовскую область

ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотными летательными аппаратами самолетного типа с территории Украины, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что все дроны имели радиус действия до тысячи километров.

Все беспилотники украинской армии, атаковавшие Ростовскую область, были самолетного типа. Радиус их действия до тысячи километров, соответственно, они были запущены с территории, пока еще подконтрольной ВСУ, из Украины. Ростовская область — это приграничный регион, который первым принимает удар на себя и несет большие потери: люди, гражданская инфраструктура, разрушены дома и так далее, — пояснил Липовой.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в районе атакованных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По ее словам, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.